14 декабря 2022, 15:03
ВС России уничтожили склад с двумя тысячами снарядов РСЗО «Град»
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад с украинскими снарядами «Град» в Краматорске ДНР
ВС России уничтожили склад боеприпасов аэромобильной бригады ВСУ в Краматорске ДНР. На нем хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и более трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Также в районе Краматорска удалось поразить пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман».
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Кроме того, российская армия уничтожила склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения возле Каменского Запорожской области. А в районах населенныз пунктов Ямполовка и Калинина Донецкой Народной Республики ликвидировали две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.
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С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 343 самолета, 183 вертолета, более 2,6 тысячи беспилотников, пости 400 ракетных комплексов и свыше семи тысяч танков ВСУ.
Минобороны РФ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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