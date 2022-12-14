Важное 14 декабря 2022, 15:03 ВС России уничтожили склад с двумя тысячами снарядов РСЗО «Град» Минобороны: ВС РФ уничтожили склад с украинскими снарядами «Град» в Краматорске ДНР РИА «Новости»

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ВС России уничтожили склад боеприпасов аэромобильной бригады ВСУ в Краматорске ДНР. На нем хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и более трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в районе Краматорска удалось поразить пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман».

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Кроме того, российская армия уничтожила склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения возле Каменского Запорожской области. А в районах населенныз пунктов Ямполовка и Калинина Донецкой Народной Республики ликвидировали две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

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С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 343 самолета, 183 вертолета, более 2,6 тысячи беспилотников, пости 400 ракетных комплексов и свыше семи тысяч танков ВСУ.