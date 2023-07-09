09 июля 2023, 02:15
ВС России уничтожили склад хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР
Минобороны России сообщило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР
Склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, расположенный в Донецкой народной республике, уничтожили российские военные. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Михайловки в ДНР уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал он.
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Также он отмечал, что российские силы поразили базу горючего украинских боевиков в Запорожской области. Помимо этого, ВС России отразили попытку наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе Дорожнянки в Запорожской области.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения экипажами ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Управляемая российская ракета попала точно в цель. В результате, бронемашина противника загорелась, ее боекомплект сдетонировал, полностью уничтожив технику. В общей сложности российские силы ликвидировали с воздуха четыре боевые бронированные машины ВСУ.
Минобороны РФ
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