Спецоперация 09 июля 2023, 02:15 ВС России уничтожили склад хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР Минобороны России сообщило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР РИА «Новости»

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Склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, расположенный в Донецкой народной республике, уничтожили российские военные. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Михайловки в ДНР уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

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Также он отмечал, что российские силы поразили базу горючего украинских боевиков в Запорожской области. Помимо этого, ВС России отразили попытку наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе Дорожнянки в Запорожской области.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения экипажами ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Управляемая российская ракета попала точно в цель. В результате, бронемашина противника загорелась, ее боекомплект сдетонировал, полностью уничтожив технику. В общей сложности российские силы ликвидировали с воздуха четыре боевые бронированные машины ВСУ.