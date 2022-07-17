ВС России уничтожили склад хранения ракет Harpoon в Одессе

ВС России уничтожили склад хранения ракет Harpoon в корпусе промышленного предприятия Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — доложил Конашенков.

Кроме того, в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики российское оружие наземного базирования уничтожило пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

В районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области удалось перехватить украинскую баллистическую ракету «Точка-У», а в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевска Луганской Народной Республики — восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.