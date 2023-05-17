Спецоперация 17 мая 2023, 16:27 ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Николаеве Минобороны: ночью ВС России нанесли групповой удар по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве Пресс-служба Минобороны

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В ночь на 17 мая российские военные нанесли групповой удар по крупному украинскому складу с вооружениями в Николаеве, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что ВС России успешно поразили назначенный объект.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве», — уточнил представитель оборонного ведомства.

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По словам Конашенкова, в районе Херсона удалось поразить пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ. Возле острова Великий в Херсонской области российские военные поразили наблюдательный пункт сил специальных операций противника, а всего потери украинской армии на этом направлении составили до 40 бойцов, гаубицы «Мста-Б», две САУ «Гвоздика» и несколько единиц другой техники.

В Минобороны рассказали, что в Артемовске продолжились сражения в западных кварталах. В результате наступательных действий российские десантники заняли более выгодный рубеж обороны.