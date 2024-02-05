05 февраля 2024, 15:26
ВС России уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении склада авиационных боеприпасов ВСУ
Российские военнослужащие поразили склад авиационных боеприпасов, а также боевиков и технику ВСУ в 107 районах проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов», — указали в ведомстве.
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В пресс-службе добавили, что на Херсонском направлении ВС России атаковали ВСУ в районах населенных пунктов Токаревка и Золотая Балка. По информации Минобороны, потери украинской армии за сутки составили до 25 боевиков.
Российские средства ПВО также сбили 58 вражеских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил об отчаянном положении ВСУ. По его словам, в украинской армии растет число случаев сдачи бойцов в плен ВС России. Аналитик добавил что ВСУ столкнулись с большими потерями.
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