Спецоперация 14 января 2024, 13:58 ВС России уничтожили склад авиабоеприпасов ВСУ в Днепропетровской области РИА «Новости»

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Российские военнослужащие ударили по складу авиационных боеприпасов на украинском аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ракетные войска и артиллерия также атаковали 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях и поразили боевиков и технику ВСУ в 112 районах.

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По данным пресс-службы, системы ПВО сбили 23 вражеских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. ВС России также уничтожили 17 ракет систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Минобороны 14 января обнародовало кадры с уничтожением опорного пункта ВСУ под Первомайским. Российские танкисты задействовали БПЛА для координации действий и поразили позиции противника с помощью фугасных снарядов.

В оборонном ведомстве заявили, что на танках в зоне СВО стали применять комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Устройство сканирует пространство на наличие БПЛА в пределах 1,5 километра.