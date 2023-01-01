Спецоперация 01 января 2023, 16:01 ВС России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп — Минобороны Минобороны России сообщило об уничтожении шести диверсионных групп Украины 31 декабря РИА «Новости»

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Шесть украинских диверсионно-разведывательных групп уничтожили российские военные в ходе спецоперации в Запорожской области и ДНР за прошедшие сутки. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Украинские диверсанты находились в районе сел Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области и в районе сел Никольское, Нескучное, Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

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Российские войска продолжают наступательные действия в Донецком и Южно-Донецком направлениях. Так за прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожили более 110 украинских боевиков, 14 единиц техники.

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На Южно-Донецком направлении ВСУ попытались вернуть утраченные позиции, но провалились. Российские военные в районе села Дорожнянка Запорожской области уничтожили более 50 украинских боевиков и пять единиц техники.

Ранее стало известно о ракетном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, в результате которого российские ракеты попали в стоянки и места запуска ударных дронов ВСУ.