Спецоперация 23 февраля 2023, 15:52 ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны РФ: ВСУ остались без шести складов боеприпасов на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли около 105 бойцов и шесть складов с боеприпасами на Южно-Донецком направлении за сутки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 105 украинских военнослужащих, также уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное ДНР и железнодорожной станции Углесборочная», — говорится в сообщении.

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Кроме этого российская группировка войск «Восток» уничтожила один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

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Между тем украинские военнопленные изъявили желание вступить в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в ДНР. О своем решении объявили около 200 бывших бойцов ВСУ.