ВСУ за последние сутки лишились самолетов, средств ПВО и военных складов в нескольких населенных пунктах ДНР. Об этом сообщило Минобороны на утреннем брифинге.

Представители ведомства написали, что ВСУ лишились двух самолетов Су-24. Их уничтожили на аэродроме около Днепропетровска.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли прицельный удар по дивизиону украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Он находился недалеко от Николаева.

За последние сутки ВСУ лишились четырех складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Эти военные объекты находились неподалеку от населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут.

По заявлению Минобороны, за все время спецоперации России на Украине ВСУ лишились 172 самолетов, 311 зенитных ракетных комплексов и 389 установок реактивных систем залпового огня. Кроме того, ВС уничтожили 125 вертолетов, 925 беспилотников и 1548 артиллерийских орудий.