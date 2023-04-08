Важное 08 апреля 2023, 14:11 ВС России уничтожили самоходную установку «Акация» на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходную установку «Акация». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Уточняется, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

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Также стало известно об уничтожении трех складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Николаевской и Херсонской областях.