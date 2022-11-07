ВС России уничтожили РЛС украинских ЗРК С-300 в ДНР и Запорожской области | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 14:07 ВС России уничтожили РЛС украинских ЗРК С-300 в ДНР и Запорожской области Минобороны РФ: в ДНР и Запорожской области уничтожены РЛС украинских ЗРК С-300 РИА "Новости"

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Вооруженные силы России уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300», — сказал он.

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В ведомстве уточнили, что российские силы ликвидировали в районе населенного пункта Новоселка ДНР самоходную огневую установку украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

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Конашенков заявил и о том, что Вооруженные силы РФ остановили наступление двух батальонов ВСУ на Купянском направлении, уничтожены до 100 украинских военных, пять бронированных машин, два танка, пять пикапов.