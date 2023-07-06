06 июля 2023, 14:25
ВС России уничтожили пункты управления трех бригад ВСУ в ДНР
Минобороны сообщило о поражении штабов трех бригад ВСУ в ДНР
В Министерстве обороны России сообщили, что российские подразделения поразили в Донецкой Народной Республике три командных пункта бригад ВСУ. Удар пришелся по штабам 118-й бригады теробороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и четвертой бригады Нацгвардии.
«В районах населенных пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления», — уточнили в ведомстве.
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Днем ранее бойцы ВС России ликвидировали на Херсонском направлении до 60 военных и три американские артиллерийские системы М777. Одновременно противник лишился четырех автомобилей, двух станций радиоэлектронной борьбы «Буковель» и пункта управления дронами.
Украинские боевики продолжают безуспешные атаки российских военных на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Во вторник, 4 июля, российские бойцы за сутки пресекли 16 попыток нападений.
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