ВС России уничтожили пункт управления украинской группировки «Хортица» в районе Днепропетровска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки „Хортица“ в районе города Днепропетровска», — доложил Конашенков.

Кроме того, ВКС России в течение суток нанесли удары по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в Николаеве и складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в Шевченко Николаевской области. Удалось уничтожить более 20 украинских военнослужащих и свыше 80 иностранных боевиков, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, более 300 минометных мин и 100 выстрелов для переносных зенитных ракетных комплексов.

В Харькове ликвидировали два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны Украины, где размещалось до 140 человек из личного состава.