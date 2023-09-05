Спецоперация 05 сентября 2023, 10:48 ВС России уничтожили пункт управления бригады теробороны и лодку ВСУ под Херсоном ВС РФ ликвидировали пункт управления бригады теробороны ВСУ под Херсоном РИА «Новости»

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Группировка войск «Днепр» за последние сутки уничтожила пункт управления бригады территориальной обороны и лодку ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

В результате огневого поражения удалось ликвидировать 11 украинских боевиков и ранить еще шестерых. Две машины оказались выведены из строя.

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В оперативных службах добавили, что в островной зоне уничтожили миномет калибра 120 миллиметров с расчетом и боекомплектом, на Каховском направлении — место временной дислокации украинской армии. Ранены девять военнослужащих, 15 погибли. Также ВС России уничтожили три машины.

Ранее появилась информация о том, что российские силы первыми в мире ликвидировали британский танк Challenger-2. Артиллерия нанесла по нему меткий удар в Запорожской области.

Кроме того, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России Рустам Сайфуллин констатировал, что ВСУ не могут преодолеть минные поля, оборудованные российскими войсками.