ВС России уничтожили пункт нацформирования «Кракен» под Харьковом | 360°

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ВС России уничтожили пункт нацформирования «Кракен» под Харьковом

ВС России уничтожили позиции нацформирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева

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Воздушно-космические силы России поразили позиции украинских военных в ДНР и Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, военные уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Кракен»* в районах Балаклеи и Чугуева.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены <…> пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования „Кракен“* в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области», — отметил представитель министерства обороны.

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Конашенков уточнил, что российские военные уничтожили штаб 5-й бригады Нацгвардии Украины, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 15 единиц техники.

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В августе под Харьковом уничтожили более 100 участников нацформирования «Кракен»*. Ранее они расстреляли бойцов ВСУ за отступление с позиций.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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