Спецоперация 10 февраля 2023, 13:08 ВС России уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой — СМИ РИА «Новости»: ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России уничтожили минометный расчет украинских боевиков в ходе артиллерийской дуэли под Авдеевкой. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости».

Российские военные задействовали разведку, систему контрбатарейной борьбы, ствольную артиллерию и минометы. Подразделение противника удалось разбить в ночь на 8 февраля.

Реклама

Также стало известно, что 9 февраля российские артиллеристы 9 февраля вывели из строя самоходную гаубицу «Акация» и миномет в Херсонской области.

Реклама

По словам советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Игоря Кимаковского, скоро российские войска наконец освободят укрепленную Марьинку, бои за которую идут многие месяцы. К середине декабря ВС России взяли город под контроль примерно на 70%, а месяц спустя зачистили в Марьинке все высотки. На днях российские военнослужащие уничтожили узел связи ВСУ в этом населенном пункте с помощью управляемого снаряда «Краснополь». Узел связи располагался возле храма, но он в итоге не пострадал.