14 декабря 2022, 15:06
ВС России уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ
Минобороны России заявило об уничтожении пяти украинских ДРГ в Донбассе
Российские военные уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что противник потерял более 60 военнослужащих.
Украинских диверсантов уничтожили в районе поселка Червоная Диброва ЛНР и возле села Торское ДНР. Также российские военные нанесли огневое поражение колонне резервистов ВСУ в районе луганского села Стельмаховка.
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По словам Конашенкова, на этом направлении украинская армия потеряла более 60 солдат убитыми и ранеными. ВС России вывели из строя два вражеских пикапа и одну машину пехоты.
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В Краматорске находился склад с боеприпасами для аэромобильной бригады ВСУ. Российские военные нанесли по нему удар — теперь украинские военнослужащие лишились около двух тысяч снарядов для РСЗО «Град», а также более трех тысяч снарядов к другим артиллерийским орудиям.
Три украинские штурмовые группы собирались провести атаку на Краснолиманском направлении. ВС России вычислили их и уничтожили артиллерийским огнем.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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