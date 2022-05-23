ВС России уничтожили перебрасываемую в Донбасс технику ВСУ под Житомиром

Вооруженные силы РФ крылатыми ракетами поразили перебрасываемую в Донбасс технику 10-й бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки удалось поразить четыре пункта управления, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соль, Соледар, Бахмут, Берестовое, Нырково, Закотное в ЛНР. Российские военные в районе Бахмута уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Кроме того, средства ПВО РФ перехватили две украинские ракеты «Точка-У» в Херсонской области, а также восемь снарядов РСЗО «Смерч» под Харьковом.