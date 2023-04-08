Спецоперация 08 апреля 2023, 09:54 ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские силы уничтожили пункт временной дислокации и взводно-опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом доложил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«Силами разведывательного подразделения 1-го Армейского корпуса были выявлены пункт временной дислокации и взводно-опорный пункт ВСУ. Ударами авиации ВКС России с помощью управляемых боеприпасов цели были уничтожены», — рассказал он.

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В районе Марьинки российским военнослужащим удалось подбить бронеавтомобиль противника огнем ПТРК «Корнет». Вышедшую из него группу пехоты ВСУ уничтожили. Кроме того, штурмовые подразделения группировки «Юг» при поддержке пехоты ликвидировали два пункта временной дислокации украинских боевиков.

Кроме того, Иван Бигма сообщил, что в Донецком направлении группировка отразила ракетные удары шести снарядов HIMARS. Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» смогли уничтожить все намеченные цели.