ВС России уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Минобороны РФ: 53-я бригада ВСУ в ДНР утратила боеспособность после удара ВС России
Одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла боеспособность в Донецкой Народной Республике после удара российских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что это случилось в районе Новомихайловки ДНР.
«В районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», — раскрыл подробности выполнения спецоперации Конашенков.
Также российские войска полностью уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Атаку провели в районе Артемовска.
Бойцы «Группы Вагнера» отбили у ВСУ село Клиновое в Донецкой Народной Республике, сообщил RT. Военные принялись обезвреживать растяжки и разминировать дома мирных жителей.
В ходе выполнения СВО пострадало и западное вооружение, поставляемое на Украину. ВС России уничтожили более 100 ракет для РСЗО HIMARS американского производства в Днепропетровской области.