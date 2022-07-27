ВС России уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла боеспособность в Донецкой Народной Республике после удара российских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что это случилось в районе Новомихайловки ДНР.

«В районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», — раскрыл подробности выполнения спецоперации Конашенков.

Также российские войска полностью уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Атаку провели в районе Артемовска.

Бойцы «Группы Вагнера» отбили у ВСУ село Клиновое в Донецкой Народной Республике, сообщил RT. Военные принялись обезвреживать растяжки и разминировать дома мирных жителей.

В ходе выполнения СВО пострадало и западное вооружение, поставляемое на Украину. ВС России уничтожили более 100 ракет для РСЗО HIMARS американского производства в Днепропетровской области.