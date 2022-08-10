ВС России уничтожили на Украине немецкую боевую машину «Гепард»

ВС России уничтожили немецкую боевую машину «Гепард», которую отправили на Украину из Германии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

«В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса „Гепард“», — доложил он.

Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики удалось ликвидировать пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Истребительная авиация ВКС России сбила три украинских самолета над Николаевской областью: Су-25 в районе Новохристофоровки, МиГ-29 над Троицко-Сафоново и Су-27 в районе Новоселья.

Помимо этого, российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в Харьковской области и Донецкой Народной Республике и две ракеты «Точка-У» в Херсонской области, а также перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области и четыре снаряда РСЗО «Смерч» в Николаевской области.