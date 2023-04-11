Спецоперация 11 апреля 2023, 06:02 ВС России уничтожили на Херсонском направлении около десяти боевиков ВСУ и две гаубицы РИА «Новости»: ВС России уничтожили до десяти украинских военных и две гаубицы «Гвоздика» РИА «Новости»

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Бойцы ВС России ликвидировали до десяти украинских военных и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» на Херсонском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Днепр» Алексе Рулева.

Артиллерийские подразделения группировки «Днепр» в рамках контрбатарейной борьбы нанесли огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника в районе Велетенского и Жовтневого.

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В районе населенных пунктов Алешки, Песчановка и Голая Пристань средства радиоэлектронной борьбы группировки подавили семь вражеских беспилотников. В районе населенных пунктов Ивановка и Казачьи Лагеря — «Лелеку-100» и «Фурию».

Подразделения для борьбы с западными танками на Украине, вероятно, будут использовать ПТРК «Корнет», которые по своей эффективности превосходят американские Javelin. Так считает главный редактор Special Operations Forces Report Гай Маккардл. По его словам, отправленные на Украину западные машины имеют динамическую защиту. Однако это не делает их «неубиваемыми» для российских установок, добавил Маккардл.