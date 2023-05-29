Важное 29 мая 2023, 14:32 ВС России уничтожили на двух направлениях за сутки до 140 бойцов ВСУ Минобороны: ВСУ потеряли до 140 бойцов на Запорожском и Южнодонецком направлениях РИА «Новости»

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Российские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили за последние 24 до 140 солдат ВСУ и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удары наносились огнем артиллерии и авиации группировки войск «Восток». Все происходило рядом с населенными пунктами Угледар в ДНР, а также Белогорье, Каменское, Малиновка в Запорожской области.

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«За сутки на данных направлениях уничтожено до 140 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, а также две гаубицы Д-30», — сказал Конашенков.

По его словам, также российские силы смогли уничтожить склад боеприпасов противника около населенного пункта Отрадное в ДНР. Представитель Минобороны заявил и о групповом ударе ВС России по объектам ВСУ на аэродромах. Он подчеркнул, что все цели достигнуты — объекты удалось уничтожить.