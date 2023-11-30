Спецоперация 30 ноября 2023, 09:09 ВС России уничтожили на Донецком направлении пункт управления ВСУ вместе с офицерами Марочко: ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили пункт управления подразделения ВСУ на Донецком направлении. Ликвидировать объект удалось при точечном ударе по Часову Яру, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его информации, во время атаки на боевом посту была дежурная смена из офицеров и рядовых солдат. Ориентировочно погибли до трех офицеров, около пяти сержантов и несколько рядовых. Потери уточняются.

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Ранее Марочко уличил военно-политическое руководство Украины в намеренном занижении потерь ВСУ. Он отметил, что с начала спецоперации офицеры отделов комплектования ведут так называемую двойную бухгалтерию: Генштаб Минобороны страны велел перенести часть безвозвратных потерь в графу «Пропавшие без вести». Между тем, если верить данным, случайно обнародованным в эфире украинского телеканала «1+1», количество погибших и пропавших без вести на Украине превысило 1,1 миллиона.