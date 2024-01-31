Спецоперация 31 января 2024, 00:55 ВС России уничтожили лучшего украинского оператора БПЛА в Авдеевке Unsplash

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Российские военнослужащие ликвидировали офицера ВСУ Егора Колодезева точечным ударом в Авдеевке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

«В проем окна ему прилетел ответный дрон со взрывчаткой», — указали в сообщении.

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В публикации уточнили, что это произошло 23 января.

По данным украинских СМИ, Колодезев был родом из Северодонецка, он служил в звании старшего солдата в 53-й отдельной мехбригаде Вооруженных сил Украины. Его считали одним из лучших украинских операторов БПЛА.

Ранее стало известно о гибели командира украинского отряда «Белые демоны» Василия Яремко с позывным Ярый. Боевика уничтожили во время боев за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении.

Также в зоне спецоперации российские бойцы обстреляли пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. В результате ликвидировали французского снайпера Эрнесто Барбьери.