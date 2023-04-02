Важное 02 апреля 2023, 14:51 ВС России уничтожили командный пункт и узел связи мотопехотной бригады ВСУ Минобороны: ВС РФ уничтожили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ РИА «Новости»

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Российские силы в течение последних суток уничтожили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красный Лиман поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — сообщил он.

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Также стало известно, что ВС России ликвидировали склад украинских артиллерийских боеприпасов в районе Стельмаховки Луганской Народной Республики и поразили командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад противника в районах населенных пунктов Петровское и Терны в ДНР.

Над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областей удалось сбить 11 беспилотников ВСУ за сутки.

На Купянском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, на Краснолиманском — до 100, на Донецком — более 210, на Южно-Донецком и Запорожском — более 40, на Херсонском — еще до 15.