Спецоперация 22 августа 2023, 13:53 ВС России уничтожили катер ВСУ около острова Змеиный МО РФ доложило об уничтожении катера Willard Sea Force около острова Змеиный РИА «Новости»

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Российская армия уничтожила военный катер с десантной группой ВСУ около острова Змеиного. Об этом заявили в Минобороны России.

Ведомство отметило, что украинский быстроходный катер был американского производства.

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«Около 11:00 восточнее острова Змеиного самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», — указали в министерстве обороны.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 22 августа заявил, что ВСУ за 10 дней лишились на Запорожском направлении полторы тысячи человек. По его словам, украинская армия несет большие потери, в среднем они увеличились на 30%. Балицкий назвал их колоссальными и добавил, что такова цена за мнимый успех Украины на мировой арене.