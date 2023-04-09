09 апреля 2023, 14:31
ВС России уничтожили хранилище топлива ВСУ в районе Запорожья
Минобороны: ВС РФ ракетным ударом ликвидировали хранилище топлива ВСУ в Запорожье
Российские военные высокоточным оружием ликвидировали хранилище топлива украинских войск в районе города Запорожье. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, в хранилище было порядка 70 тысяч тонн топлива, которое предназначалось для обеспечения действий группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе. Его ликвидировали высокоточным ракетным ударом.
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Российские военные в конце марта уничтожили склад с боеприпасами и хранилище топлива ВСУ. Снаряды украинские войска хранили в районе населенного пункта Ольховка в Херсонской области, топливо — близ населенного пункта Зализничное Запорожской области. Оба объекта были ликвидированы ВС России.
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