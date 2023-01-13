Спецоперация 13 января 2023, 14:14 ВС России уничтожили гаубицы «Гвоздика» и «Акация» в Запорожской области Минобороны сообщило об уничтожении гаубиц «Гвоздика» и «Акация» в Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы РФ во время контрбатарейной борьбы ликвидировали три гаубицы 2С3 «Акация» и самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены <…> самоходная гаубица 2С1 „Гвоздика“ и три самоходные гаубицы 2С3 „Акация“ в районах населенных пунктов Гуляй Поле и города Орехов Запорожской области», — сказал Конашенков.

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Он добавил, что российские военные также уничтожили две пусковые установки РСЗО «Град» и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» около Северска и Красного Лимана в ДНР. Кроме того, они ликвидировали три украинские гаубицы Д-20 рядом с населенными пунктами Дылеевка и Выемка Донецкой Народной Республики.

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Ранее 13 января Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара от подразделений ВСУ. По словам Конашенкова, это удалось сделать вечером 12 января.