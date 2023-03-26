26 марта 2023, 11:23
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ расчетом орудия «Гиацинт-Б»
Группировка «Восток» уничтожила гаубицу ВСУ в районе села Водяное в ДНР
Подразделения российской группировки «Восток» в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу ВСУ в районе села Водяное в Донецкой Народной Республике. Об этом доложил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Видео с его заявлением опубликовало Минобороны.
По словам Гордеева, местонахождение гаубицы удалось раскрыть с помощью комплекса «Пенициллин», а уничтожить — расчетом орудия «Гиацинт-Б».Также стало известно, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» морской пехоты Тихоокеанского флота России сбили два беспилотника «Лелека» и один беспилотник «Валькирия». На Запорожском направлении расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» ликвидировали два беспилотных летательных аппарата «Фурия».
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Ранее Минобороны публиковало кадры боевой работы буксируемых пушек «Гиацинт-Б». «Гиацинт» уже уничтожил десятки баз, укреплений, маскировочных пунктов противника и транспортных узлов, через которые ему перебрасывали боеприпасы и военную технику.
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