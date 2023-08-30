Важное 30 августа 2023, 15:22 ВС России уничтожили еще один катер ВСУ в Черном море Минобороны: ВС России уничтожили катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный РИА «Новости»

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Экипаж российского самолета Су-34 поразил украинский катер в Черном море. Его уничтожили восточнее острова Змеиный, сообщило Минобороны.

«Восточнее острова Змеиного 30 августа в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем», — заявили в ведомстве.

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Ранее Минобороны сообщило о том, что истребитель Су-30 ВС России уничтожил быстроходный военный катер ВСУ. Все произошло также в Черном море, восточнее острова Змеиный.

Прошедшей ночью российские военные поразили четыре быстроходных военных катера с 50 украинскими десантниками. Удары по ним нанесли самолеты морской авиации Черноморского флота России.

Кроме того, военное ведомство заявило об отражении атак беспилотников на несколько российских регионов. Среди них оказались Псковская и Брянская области.