12 февраля 2023, 15:16
ВС России уничтожили еще до 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 100 бойцов на Краснолиманском направлении за сутки
Вооруженные силы России за сутки уничтожили до 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.
Штурмовая и армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли украинской армии поражение в районах Торского и Ямполовки Донецкой Народной Республики, а также Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Удалось ликвидировать одну машину пехоты, пять бронемашин и самоходную гаубицу «Акация».
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Также Конашенков доложил обо очередных успехах российских военнослужащих на Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Херсонском направлениях. Например, на Донецком ликвидировали свыше 250 солдат ВСУ, две американские артиллерийские системы М777, гаубицу М109 Paladin производства США, гаубицу «Акация», буксируемую пушку «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».
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