Спецоперация 12 февраля 2023, 15:16 ВС России уничтожили еще до 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 100 бойцов на Краснолиманском направлении за сутки РИА «Новости»

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Вооруженные силы России за сутки уничтожили до 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Штурмовая и армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли украинской армии поражение в районах Торского и Ямполовки Донецкой Народной Республики, а также Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Удалось ликвидировать одну машину пехоты, пять бронемашин и самоходную гаубицу «Акация».

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Также Конашенков доложил обо очередных успехах российских военнослужащих на Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Херсонском направлениях. Например, на Донецком ликвидировали свыше 250 солдат ВСУ, две американские артиллерийские системы М777, гаубицу М109 Paladin производства США, гаубицу «Акация», буксируемую пушку «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».

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