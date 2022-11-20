Спецоперация 20 ноября 2022, 16:21 ВС России уничтожили две установки HIMARS в ДНР Минобороны: ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска Telegram

Читать 360tv в

ВКС России поразили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Для ударов по позициям противника использовали высокоточные ракеты.

Реклама

Конашенков также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы военные нанесли поражение дивизиону 40-й артиллерийский бригады ВСУ, которая обстреливала жилые районы на территории Белгородской области со стороны населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области.

Реклама

«Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более 10 украинских военнослужащих», — уточнили в Минобороны.

За прошедшие сутки ВС России сбили шесть украинских беспилотников. Дроны нейтрализовали в небе над Херсонской областью, ЛНР и ДНР. Всего с начала спецоперации уничтожили 2538 БПЛА.

В Запорожье удалось уничтожить цеха по производству двигателей для авиационной техники ВСУ. Удар по предприятию «Мотор Сич» нанесли при помощи высокоточного оружия ВКС России.