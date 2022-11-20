20 ноября 2022, 16:21
ВС России уничтожили две установки HIMARS в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в районе Краматорска
ВКС России поразили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Краматорска в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Для ударов по позициям противника использовали высокоточные ракеты.
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Конашенков также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы военные нанесли поражение дивизиону 40-й артиллерийский бригады ВСУ, которая обстреливала жилые районы на территории Белгородской области со стороны населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области.
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«Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более 10 украинских военнослужащих», — уточнили в Минобороны.
За прошедшие сутки ВС России сбили шесть украинских беспилотников. Дроны нейтрализовали в небе над Херсонской областью, ЛНР и ДНР. Всего с начала спецоперации уничтожили 2538 БПЛА.
В Запорожье удалось уничтожить цеха по производству двигателей для авиационной техники ВСУ. Удар по предприятию «Мотор Сич» нанесли при помощи высокоточного оружия ВКС России.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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