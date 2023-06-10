Спецоперация 10 июня 2023, 09:10 ВС России уничтожили две САУ «Гвоздика» на Краснолиманском направлении Минобороны: артиллерия уничтожила две САУ «Гвоздика» на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в комментарии РИА «Новости».

«На Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки войск „Центр“ уничтожены две самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“», — сообщил он.

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Также удары пришлись по гаубице Д-30, четырем машинам подвоза боеприпасов и двум позициям миллиметровых минометов ВСУ. ЗРК «Бук-М2» ликвидировал реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ротации украинских подразделений на Купянском направлении. Вертолеты Ми-28 и Ка-52, а также истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по пункту временной дислокации противника, его солдатам и вооружению.