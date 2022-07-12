Российские «Искандеры» уничтожили две пусковые установки противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области

В Одесской области уничтожены две пусковые установки противокорабельного комплекса Harpoon американского производства. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования „Искандер“ уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — доложил Конашенков.

Также стало известно, что в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Артемовска ДНР уничтожены 180 военнослужащих и 26 единиц техники 30-й механизированной бригады ВСУ.

ВКС России уничтожили живую силу и военную технику Украины в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска.

В рамках контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска ДНР.