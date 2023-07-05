Спецоперация 05 июля 2023, 04:06 ВС России уничтожили две машины с пехотой ВСУ под Соледаром Российские военные отразили атаку ВСУ под Соледаром и уничтожили две бронемашины с пехотой РИА «Новости»

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Российские военные отразили под Соледаром атаку ВСУ и уничтожили две машины с пехотой и основную часть группы противника. Украинские военные выдвигались к переднему краю на четырех машинах, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира артиллерийского подразделения 200-й бригады.

«Две машины были уничтожены при подходе, а две машины почти дошли до нашего переднего края, пехота противника частично спешилась и встретилась с нашей пехотой», — пояснил военный.

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Работа велась переносными ракетными комплексами. Основную часть группу уничтожили, как только бойцы вышли из машин.

Накануне ВС России из Южной группировки войск предотвратили попытки ВСУ перейти в наступление под Соледаром. Выдвижение украинских военных вскрыли с помощью расчетного беспилотника. Группу украинцев численностью до 50 человек уничтожили приблизительно на 80%.