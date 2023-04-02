Спецоперация 02 апреля 2023, 15:03 ВС России уничтожили две гаубицы ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: свыше 40 солдат ВСУ Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Российские вооруженные силы за сутки ликидировали более 40 украинских военнослужащих и две гаубицы противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах села Шевченко в Донецкой Народной Республике, города Орехова и села Левадного в Запорожской области.

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Возле Никольского в ДНР и Вишневого в Запорожской области уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.

«За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20», — подытожил Конашенков.

По его сведениям, самые многочисленные потери за последние сутки ВСУ понесли на Донецком направлении: ВС России ликвидировали здесь более 210 украинских солдат и наемников.