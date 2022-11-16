Важное 16 ноября 2022, 12:30 ВС России уничтожили две гаубицы M777 в Харьковской области Минобороны сообщило об уничтожении двух систем M777 в Харьковской области

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ВС России уничтожили две артиллерийские системы М777 в Харьковской области, которые принадлежат ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

По его словам, это произошло в ходе выполнения задач спецоперации около населенного пункта районе Колесниковка.

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"Уничтожены две артиллерийские системы М777, производства США", - сказал Конашенков.

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По его словам, благодаря действиям ВС России союзным силам удалось лишить ВСУ и других типов вооружения западного образца. В частности, около населенного пункта Новоегоровка в ЛНР украинская армия осталась без радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее офицер Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ пытаются наступать по всей линии боестолкновений с союзными силами от Попасной до Харьковской области. Это его слова процитировал RT.