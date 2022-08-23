ВС России уничтожили две американские гаубицы М-777 в Днепропетровской области

ВС России уничтожили две гаубицы М-777 в Днепропетровской области. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены три украинских взвода РСЗО „Град“ в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в <…> Донецкой Народной Республике, а также две американские гаубицы М-777 в районе Марганца Днепропетровской области», — сообщил Конашенков.

Также удалось уничтожить самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Горняка ДНР, радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей в Николаевской области и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в Харьковской области.

Российские средства ПВО за сутки сбили самолет ВСУ СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотников в Харьковской области и ДНР. Кроме того, ВС России перехватили 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской и Херсонской областях.