ВС России уничтожили две американские гаубицы к югу от Донецка | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 14:32 ВС России уничтожили две американские гаубицы к югу от Донецка Минобороны: ВС РФ уничтожили две гаубицы М777 производства США к югу от Донецка

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Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили две гаубицы М777 американского производства, сражаясь на Южно-Донецком направлении. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российская артиллерия и штурмовые группы нанесли поражение украинским подразделениям в районе Павловки, Новомихайловки и Времевки ДНР.

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«Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США», — сообщил Конашенков.

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Атаки ВСУ на Краснолиманском направлении также оказались безуспешными. Две батальонные тактические группы попытались пойти в наступление в районе Артемовки, Площанки и Стельмаховки ЛНР и Ямполовки ДНР, но авиация и артиллерия ВС России уничтожили до 250 украинских боевиков, а также РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку, 12 автомобилей, два танка.

А на Николаево-Криворожском направлении мотопехотная бригада ВСУ пошла в атаку дважды за последние сутки. Попытки прорваться предпринимались в направлении Пятихатки и Саблуковки Херсонской области. Однако российская армия отбросила ВСУ на исходные позиции, уничтожив свыше 50 военнослужащих.