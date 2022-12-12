Спецоперация 12 декабря 2022, 16:08 ВС России уничтожили два украинских самолета МиГ-29 в ДНР Минобороны России сообщило об уничтожении двух самолетов ВСУ Миг-29 в ДНР

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе два самолета ВСУ МиГ-29 в Донецкой Народной Республике. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолеты ликвидировали в районах Родинского и Павловки.

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Также, по данным оборонного ведомства, российским вооруженным силам удалось сбить два украинских вертолета Ми-8 в районах Курахово и Константиновки ДНР.

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Кроме того, стало известно, что за последние сутки ВС России уничтожили шесть беспилотников над Луганской Народной Республикой, Донецкой и Харьковской областью и перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS в районе Юбилейного Херсонской области.

Рота мотопехотной бригады ВСУ попыталась осуществить наступление в районе населенного пункта Пески в ДНР, однако российские военнослужащие пресекли эту попытку, добавил RT. В результате украинская бригада потеряла до 30 человек.