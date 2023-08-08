Важное 08 августа 2023, 12:03 ВС России уничтожили два украинских катера в Херсонской области — Сальдо Врио главы Херсонской области Сальдо: на берегу Днепра уничтожили два катера ВСУ

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В ночь на 8 августа украинские военные попытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что ВС России уничтожили противника.

По словам главы региона, бойцы ВСУ пытались высадиться возле села Казачьи Лагеря.

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«Военнослужащие группировки войск „Днепр“ уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказалась в воде», — написал Сальдо и уточнил, что под артиллерийским и плотным огнем никто из противников на берег не выбрался.

Врио губернатора подчеркнул, что левый берег находится под надежной защитой российских военных. Противников, которые попытаются там высадиться, уничтожат, заявил Владимир Сальдо.

Днем ранее ВСУ ударили по городу Днепрорудному в Запорожской области, сообщили «Известия». В результате обстрела шесть мирных жителей пострадали, один из них скончался.

Прошлой ночью украинские военные выпустили 30 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Под огнем оказались Новая Каховка, Горностаевка, Подстепное и Каховка.