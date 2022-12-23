Важное 23 декабря 2022, 16:38 ВС России уничтожили два склада ВСУ в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении двух складов ВСУ на территории ДНР РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили два склада ВСУ на территории ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, там украинские военные хранили артиллерийские боеприпасы.

«В районе населенного пункта Новоселидовка Донецкой народной республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ», — уточнил Конашенков.

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В Минобороны добавили, что ракетные войска, артиллеристы и оперативно-тактическая авиация поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ в 87 районах.

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Российские военные продолжили наступательные действия на Донецком направлении. Там они нанесли поражение опорным пунктам украинских военных в районе Артемовска в ДНР. Удалось уничтожить более 80 бойцов ВСУ, включая наемников, а также два танка, шесть автомобилей и пять боевых бронемашин.

Военнослужащие подразделения «Ахмат» продолжают зачистку Соледара от бойцов ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, российские военные «освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом».