Спецоперация 14 мая 2023, 13:54 ВС России уничтожили два командных пункта ВСУ Минобороны: ВС РФ нанесли поражение двум командным пунктам ВСУ в двух областях Украины РИА «Новости»

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Российские военные нанесли огневое поражение командно-наблюдательным пунктам ВСУ в двух областях Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России нанесли поражение пунктам 44-й артиллерийской и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка Запорожской области и Красное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских военных в районе города Хмельницкого.

За прошедшие сутки артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация ВС России поразили технику и живую силу противника в 114 районах, а также 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 100 человек.