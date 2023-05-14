14 мая 2023, 13:54
ВС России уничтожили два командных пункта ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли поражение двум командным пунктам ВСУ в двух областях Украины
Российские военные нанесли огневое поражение командно-наблюдательным пунктам ВСУ в двух областях Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«ВС России нанесли поражение пунктам 44-й артиллерийской и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка Запорожской области и Красное Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Реклама
Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских военных в районе города Хмельницкого.
За прошедшие сутки артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация ВС России поразили технику и живую силу противника в 114 районах, а также 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.
Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 100 человек.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама