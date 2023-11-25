Спецоперация 25 ноября 2023, 14:36 ВС России уничтожили авиасклады ВСУ и два самолета МиГ-29 в зоне спецоперации Минобороны: ВС России уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные лишились двух авиационных складов средств поражения ВСУ и двух боевых истребителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«ВС России уничтожили два склада авиационных средств поражения в районе Днепропетровска и военного аэродрома Долгинцево», — указали в ведомстве.

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В Минобороны добавили, что также системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской области.

«В районах населенных пунктов Брагиновка и Першотравенск средства ПВО сбили два самолета МиГ-29», — добавили в министерстве.

Штурмовики Нацгвардии Украины попытались провести атаку на российские позиции на Краснолиманском направлении, бойцы группировки «Центр» ее успешно отразили.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что за неделю в Черном море российские силы ликвидировали 12 украинских безэкипажных катеров.