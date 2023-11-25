25 ноября 2023, 14:36
ВС России уничтожили авиасклады ВСУ и два самолета МиГ-29 в зоне спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ
Украинские военные лишились двух авиационных складов средств поражения ВСУ и двух боевых истребителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«ВС России уничтожили два склада авиационных средств поражения в районе Днепропетровска и военного аэродрома Долгинцево», — указали в ведомстве.
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В Минобороны добавили, что также системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской области.
«В районах населенных пунктов Брагиновка и Першотравенск средства ПВО сбили два самолета МиГ-29», — добавили в министерстве.
Штурмовики Нацгвардии Украины попытались провести атаку на российские позиции на Краснолиманском направлении, бойцы группировки «Центр» ее успешно отразили.
Днем ранее в Минобороны сообщили, что за неделю в Черном море российские силы ликвидировали 12 украинских безэкипажных катеров.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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