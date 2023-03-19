Спецоперация 19 марта 2023, 14:58 ВС России уничтожили два ангара с техникой и оружием 122-й бригады ВСУ Минобороны: ВСУ лишились двух ангаров с оружием и техникой в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили в Херсонской области два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, объекты поразили в районе населенного пункта Отрадокаменка.

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Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе города Купянска Харьковской области.

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Большие успехи продемонстрировала также противовоздушная оборона. Средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

За сутки российские военные сбили семь украинских беспилотников в районах Котляровки в Харьковской области, Червонопоповки и Голикова в Луганской Народной Республике, Благодатного и Кирилловки в Донецкой Народной Республике, а также Старой Збурьевки в Херсонской области.