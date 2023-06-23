23 июня 2023, 14:24
ВС России уничтожили до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщили об уничтожении до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении за последние сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.
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Министерство уточнило, что поражение нанесла группировка войск «Центр» подразделениям ВСУ в Серебряноском лесничестве, около населенного пункта Площанка Луганской Народной Республики. Кроме того, удалось пресечь деятельность двух диверсенно-разведывательных групп (ДРГ) около населенных пунктов Червонная в ЛНР и Яполовка в ДНР.
Также российские силы ликвидировали две боевые машины пехоты, два пикапа, две боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Д-20. Минобороны добавило, что российские силы ударили по местам хранения ракетного вооружения ВСУ.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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