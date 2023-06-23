Спецоперация 23 июня 2023, 14:24 ВС России уничтожили до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны сообщили об уничтожении до 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили до 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении за последние сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих», — сказано в сообщении.

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Министерство уточнило, что поражение нанесла группировка войск «Центр» подразделениям ВСУ в Серебряноском лесничестве, около населенного пункта Площанка Луганской Народной Республики. Кроме того, удалось пресечь деятельность двух диверсенно-разведывательных групп (ДРГ) около населенных пунктов Червонная в ЛНР и Яполовка в ДНР.

Также российские силы ликвидировали две боевые машины пехоты, два пикапа, две боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Д-20. Минобороны добавило, что российские силы ударили по местам хранения ракетного вооружения ВСУ.