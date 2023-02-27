Спецоперация 27 февраля 2023, 14:59 ВС России уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Херсонском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Херсонском направлении за сутки РИА «Новости»

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Российские силы за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 60 бойцов и две гаубицы Д-30 ВСУ. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30», — сообщил он.

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Конашенков добавил, что в районе Снигиревки Николаевской области ликвидирован склад боеприпасов 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В районе Артемовска националисты тоже потеряли склад боеприпасов.

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Украина за сутки потеряла свыше 250 своих бойцов на Донецком направлении. Это произошло благодаря успешному наступлению подразделения Южной группировки войск России. Также в районе населенного пункта Бровары под Киевом ВС России поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ.