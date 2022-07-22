Российские военные уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», который находился в школе Краматорска. В результате этого удалось ликвидировать до 300 националистов, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования „Черная сотня“, развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что уничтожено более 40 единиц специальной техники.

Минобороны добавило, что высокоточным оружием российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Он находился в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части Николаева. ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация» и более двух тысяч снарядов для РСЗО «Град».