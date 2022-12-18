Важное 18 декабря 2022, 15:04 ВС России уничтожили до 25 военных ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 25 военных ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили до 25 украинских военных на Купянском направлении. Об этом доложил на очередном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что российская армия нанесла противнику огневое поражение в районе Кисловки Харьковской области. Помимо живой силы, удалось уничтожить бронетранспортер и два автомобиля ВСУ.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли успешный удар по противнику на Южно-Донецком направлении, в районах Шевченко и Дорожнянки Запорожской области. В результате армия противника потеряла убитыми и ранеными около 50 человек. Российская армия уничтожила ремонтно-эвакуационную группу и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Важным достижением российских ВС стало взятие под контроль села Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Сейчас его зачищают от остатков войск ВСУ.

А в районе Константиновки ДНР удалось уничтожить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.